Chi è la moglie di Massimiliano Ossini | Laura Gabrielli

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, ladi: celebre conduttore televisivo, scrittore ed ex modello italiano. Ladel celebre conduttore televisivosi chiama, è originaria delle Marche, è sposata con l'ex modello italiano da quasi vent'anni e nel 2008 ha dovuto combattere contro una brutta malattia che a messo a repentaglio la sua vita e quella di suo figlio. Lanasce ad Ascoli Piceno nel 1973, dal 2003 è sposata cone lavora come imprenditrice; nel corso degli anni, come rivelato più volte dal marito, la donna ha avuto notevoli successi nel suo campo professionale. Dal matrimonio di ...