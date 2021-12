Cala il Pm10 e torna il semaforo verde | domani nessun blocco del traffico

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da, giovedì 30 dicembre, le misure di limitazione delveicolareno al livello bianco delantismog, con l’applicazione dei soli provvedimenti strutturali. Saranno pertanto in vigore le misure permanenti: fermi per tutto il giorno (compresi i giorni festivi) gli autoveicoli Euro 0 e Euro 1 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl) per il trasporto persone o merci, per benzina e diesel il divieto è esteso agli Euro 2. Circolazione vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1 (divieto dalle 0 alle 24 di tutti i giorni) e per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4, per il trasporto di persone o merci, per i quali lo stop è in vigore dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 19. Eventuali variazioni delantismog in vigore, con relative ...