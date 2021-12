Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Palline con simboli nazisti sull'albero di Natale di fronte al comune di Montemurlo (Prato). 'Non è una bravata ma un epi… - FirenzePost : Montemurlo: palline con effigi naziste appese sull’albero di Natale, la condanna del sindaco e di Giani - 60_cla : RT @Ale_giannini61: @AlekosPrete @aranciaverde @Anpinazionale @Italiantifa @ODNDItalia @PBerizzi @emanuelefiano @SI_sinistra @civati @Beppe… - bastrikdoriang2 : RT @anpicl: A #Montemurlo, terra di partigiani e uno dei centri della #Resistenza del pratese contro l'occupazione tedesca e il #nazifascis… - anpicl : A #Montemurlo, terra di partigiani e uno dei centri della #Resistenza del pratese contro l'occupazione tedesca e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Montemurlo palline

vanno avanti le indagini per risalire ai responsabili dell'ignobile gesto dell'apposizione dicon l'immagine di Hitler all'albero di Natale del Comune . La Digos della Questura di ......Soprattutto in montagna ha suscitato indignazione la scopertavicino Prato di simboli nazisti tra le decorazioni dell'albero di Natale installato davanti al municipio una decina di...Il sindaco Simone Calamai ha subito allertato la polizia municipale, intervenuta per rimuovere le decorazioni offensive. Su Facebook, il sindaco ha scritto che 'si tratta di un episodio gravissimo che ...La denuncia arriva via Facebook dal comune di Montemurlo, paese della provincia di Prato. Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democr ...