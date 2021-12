Lukashenko e Bielorussia: finché morte non ci separi (Di martedì 28 dicembre 2021) In Bielorussia, a febbraio, si terrà un nuovo referendum costituzionale. Le modifiche alla Costituzione annunciate dall’agenzia di stampa statale, Beita, potrebbero mantenere in carica Lukashenko a sino al 2035. In cosa consistono le modifiche di Lukashenko alla Costituzione? Il leader bielorusso Lukashenko, come già annunciato a settembre, ha intenzione di apporre delle modifiche alla Costituzione Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) In, a febbraio, si terrà un nuovo referendum costituzionale. Le modifiche alla Costituzione annunciate dall’agenzia di stampa statale, Beita, potrebbero mantenere in caricaa sino al 2035. In cosa consistono le modifiche dialla Costituzione? Il leader bielorusso, come già annunciato a settembre, ha intenzione di apporre delle modifiche alla Costituzione

