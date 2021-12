Cuadrado, il difensore di questo campionato con più occasioni create (Di martedì 28 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato ... Leggi su footdata (Di martedì 28 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in(nove). Tra i portieri con almeno tre presenze inè quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).JuanÈ ildicon più(30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori diè primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in...

Advertising

OptaPaolo : 30 - Juan Cuadrado è il difensore di questo campionato che ha creato più occasioni per i compagni di squadra (30).… - DanieleFoley76 : RT @forumJuventus: Top XI Opta Girone d’andata: Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questa #SerieA De Ligt è stato saltato… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Top XI Opta Girone d’andata: Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questa #SerieA De Ligt è stato saltato… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Top XI Opta Girone d’andata: Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questa #SerieA De Ligt è stato saltato… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Top XI Opta Girone d’andata: Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questa #SerieA De Ligt è stato saltato… -