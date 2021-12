Capodanno | ecco perché bisogna dire no ai botti pericolosi | lo spot del Comune

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unoper sensibilizzare la cittadinanza e per‘no’ ai. È l’iniziativa promossa dall’Ufficio stampa deldi Napoli in vista dei festeggiamenti di. Loè pubblicato sul canale Youtube del. Testimonial dell’iniziativa sono gli attori Lorenzo Sarcinelli, Patrizio Rispo e Antonella Prisco, noti per i loro ruoli nella soap ‘Un posto al sole‘, il coach del Napoli Basket, Stefano Sacripanti, l’ex pugile medaglia d’oro olimpica, Patrizio Oliva, e l’ex calciatore Guglielmo Stendardo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

