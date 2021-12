Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 19:15 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA, IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO; PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E ARDEATINA, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA, IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO; PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ UN AUGURIO DI BUONE FESTE Servizio fornito da ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul lungotevere tra Ponte Umberto e Ponte Pasa - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Vitellia - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico congestionato in via Castel di Leva tra via della Cecchignola e via Ardeatina - corborosso54 : @gualtierieurope Oggi eur Laurentina, direzione fuori Roma alle ore 11, una coda ,5 km,per… -

