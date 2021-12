The Italian Sea Group conferma strategia di sostenibilità per il cantiere (Di lunedì 27 dicembre 2021) The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, primo produttore in Italia di yacht sopra i 50 mt, conferma nell’ambito del piano di investimenti TISG 4.1 l’impegno alla sostenibilità, con la riduzione dell’impatto delle sue attività nel rispetto dell’ambiente. Il gruppo procede così al percorso di transizione ecologica dell’azienda attraverso il progetto di efficientamento energetico delle proprie strutture. The Italian Sea Group e la sostenibilità: piano per il cantiere Il piano prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico su 4 capannoni all’interno del cantiere, per il quale è stato concluso un contratto con EDP Energia Italia, società controllata dal gruppo globale EDP, quarto produttore mondiale di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 27 dicembre 2021) TheSea, operatore globale della nautica di lusso, primo produttore in Italia di yacht sopra i 50 mt,nell’ambito del piano di investimenti TISG 4.1 l’impegno alla, con la riduzione dell’impatto delle sue attività nel rispetto dell’ambiente. Il gruppo procede così al percorso di transizione ecologica dell’azienda attraverso il progetto di efficientamento energetico delle proprie strutture. TheSeae la: piano per ilIl piano prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico su 4 capannoni all’interno del, per il quale è stato concluso un contratto con EDP Energia Italia, società controllata dal gruppo globale EDP, quarto produttore mondiale di ...

