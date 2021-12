Sci alpino, Niels Hintermann in testa nella seconda prova a Bormio. Bene Marsaglia e Paris, stupisce Zazzi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Niels Hintermann ha fatto segnare la migliore prestazione al termine della seconda, ed ultima, prova della discesa di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Su una “Stelvio” letteralmente tirata a lucido, con fondo ghiacciato e perfetto, e in condizioni ideali con sole pieno e -2° di temperatura, gli atleti hanno nuovamente studiato le linee della durissima pista lombarda, spesso nascondendo le carte in tavola e preferendo risparmiare le energie in vista della prima gara di domani. Ricordiamo, inoltre, che nei giorni successivi si correranno due superG, per un calendario di fine 2021 davvero ricchissimo in quel di Bormio. Non sono mancate, inoltre, le frenate in vista dell’arrivo, mentre alcuni protagonisti hanno preferito tirare i ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha fatto segnare la migliore prestazione al termine della, ed ultima,della discesa di(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci2021-2022. Su una “Stelvio” letteralmente tirata a lucido, con fondo ghiacciato e perfetto, e in condizioni ideali con sole pieno e -2° di temperatura, gli atleti hanno nuovamente studiato le linee della durissima pista lombarda, spesso nascondendo le carte in tavola e preferendo risparmiare le energie in vista della prima gara di domani. Ricordiamo, inoltre, che nei giorni successivi si correranno due superG, per un calendario di fine 2021 davvero ricchissimo in quel di. Non sono mancate, inoltre, le frenate in vista dell’arrivo, mentre alcuni protagonisti hanno preferito tirare i ...

