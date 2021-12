Quirinale: Lega e FdI pronti a sostenere Berlusconi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella partita per l'elezione del capo dello Stato nuova mossa nel centrodestra. Ma sullo sfondo resta il rebus sull'identikit della personalità capace di avere il più ampio consenso in Parlamento. L'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella partita per l'elezione del capo dello Stato nuova mossa nel centrodestra. Ma sullo sfondo resta il rebus sull'identikit della personalità capace di avere il più ampio consenso in Parlamento. L'...

Advertising

borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - Marco02839896 : RT @Libero_official: E se #MarioDraghi non restasse premier? Ecco l'alternativa a cui lavora #MatteoRenzi: #Franceschini premier e #Lega fu… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: E se #MarioDraghi non restasse premier? Ecco l'alternativa a cui lavora #MatteoRenzi: #Franceschini premier e #Lega fu… - scuroscuroscuro : RT @bshdsamurai: Immagino che #Salvini desideri #Draghi al #Quirinale così da sganciarsi da questa maggioranza e rifarsi una 'verginità' al… - FabioBenedett18 : RT @Libero_official: E se #MarioDraghi non restasse premier? Ecco l'alternativa a cui lavora #MatteoRenzi: #Franceschini premier e #Lega fu… -