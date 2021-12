Nicola Savino positivo al Covid | ' Io e Jovanotti all' Omicron bar Sto bene | magno da mane a sera'

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - Corriere : Nicola Savino: «Io e Jovanotti all’Omicron bar. Sono positivo al Covid, ma sto bene» - davideracconta : Carino Jovanotti che su Tik tok dice senza problemi che Nicola Savino è positivo. - MerovingioDj : Capito?? Al bar. Sul referto c’era scritto che l’hanno preso lì. - kiara86769608 : RT @FQMagazineit: Nicola Savino positivo al Covid: “Io e Jovanotti all’Omicron bar” -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

Il conduttore radiofonico e il cantautore sono entrambi positivi Anchepositivo al covid così come il suo amico Jovanotti. "Io e @lorenzojova all'omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!", ...Dopo Jovanotti , ancheha detto di essere positivo al Covid: lo ha annunciato in un post su Instagram, in cui scrive che 'Io e lorenzojova all'omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, ...Dopo Jovanotti, anche Nicola Savino ha detto di essere positivo al Covid: lo ha annunciato in un post su Instagram, in cui scrive che «Io e lorenzojova all'omicron ...Jovanotti è positivo al Covid. Fa sapere tramite i social che ha preso il virus e ha febbre e influenza, ma è fiducioso.