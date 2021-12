Manovra: Pagano (Pd), ‘insoddisfazione per monocameralismo di fatto’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Sebbene condividiamo l’impostazione generale della Legge di Bilancio, non possiamo non sottolineare la nostra insoddisfazione rispetto a un monocameralismo di fatto che non ha fondamento nella Costituzione”. Così il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Sebbene condividiamo l’impostazione generale della Legge di Bilancio, non possiamo non sottolineare la nostra insoddisfazione rispetto a undi fatto che non ha fondamento nella Costituzione”. Così il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Pagano (Pd), 'insoddisfazione per monocameralismo di fatto'... - Agenparl : Manovra: Pagano (Pd), insoddisfazione per monocameralismo di fatto) - - 58_life58 : @CCKKI @Soffotcka Pura manovra egemonica. In realtà gli USA sono ancora molto forti, diversamente non avrebbero tan… - GruppoFISenato : 'Nella legge di bilancio ho ripresentato un #emendamento per far sì che anche gli imprenditori che hanno estinto il… - grigiestanze : @ncorrasco @ErGeometra Ma soprattutto va detto che i nostri attaccanti sono questi. Si sfiancano per 90 minuti,ciò… -