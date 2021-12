Lo sfogo della moglie di Federico Lauri: “Mancano di rispetto a me” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terminato Ballando con le Stelle anche la moglie di Federico Lauri può finalmente dire la sua, se l’avesse fatto prima avrebbe creato altre polemiche e tolto l’attenzione al percorso di suo marito. E’ alla rivista Vero che Letizia Porcu finalmente può aprirsi e tirare fuori il suo sfogo. Federico Fashion Style così eccentrico, sempre, non solo su un palco, per molti lui è omosessuale e si nasconde dietro la sua famiglia, dietro sua moglie e la loro bellissima bambina. Tutto questo ha ferito molto Letizia. Fa notare che ogni volta che qualcuno parla della sessualità di Federico, ogni volta che qualcuno pone domande imbarazzanti e mette in dubbio le sue risposte è anche a lei che Mancano di rispetto. La figlia è nata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terminato Ballando con le Stelle anche ladipuò finalmente dire la sua, se l’avesse fatto prima avrebbe creato altre polemiche e tolto l’attenzione al percorso di suo marito. E’ alla rivista Vero che Letizia Porcu finalmente può aprirsi e tirare fuori il suoFashion Style così eccentrico, sempre, non solo su un palco, per molti lui è omosessuale e si nasconde dietro la sua famiglia, dietro suae la loro bellissima bambina. Tutto questo ha ferito molto Letizia. Fa notare che ogni volta che qualcuno parlasessualità di, ogni volta che qualcuno pone domande imbarazzanti e mette in dubbio le sue risposte è anche a lei chedi. La figlia è nata ...

blindeternities : ho visto un video che mi ha causato uno dei reality check più grossi della mia vita. potrebbe essere la tristezza o… - SeokjinOppaWif3 : RT @springday_moon: ora mi sfogo, perché non è possibile Seventeen e BTS sono amici, vi ricordo che Mingyu è pure uno dei migliori amici d… - Sweet_Danger_ : RT @springday_moon: ora mi sfogo, perché non è possibile Seventeen e BTS sono amici, vi ricordo che Mingyu è pure uno dei migliori amici d… - springday_moon : ora mi sfogo, perché non è possibile Seventeen e BTS sono amici, vi ricordo che Mingyu è pure uno dei migliori ami… - matteomasi88 : RT @RivistaLaFionda: ??SFOGO POST NATALIZIO?? La cena della #Vigilia o il pranzo di #Natale sono stati una tortura per le visioni politiche d… -