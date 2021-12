**Covid: Fedriga, 'rivedere regole quarantena, con terza dose ridurla o toglierla'** (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Condivido la proposta di rivedere le regole della quarantena, riducendola o togliendola per i vaccinati, soprattutto per chi ha fatto già la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma anche non fermare il Paese". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo a ‘Pomeriggio Cinque News' su Canale 5. "Aspettiamo quanto ci dirà il Cts che sta discutendo su questo" ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Condivido la proposta diledella, riducendola o togliendola per i vaccinati, soprattutto per chi ha fatto già la. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma anche non fermare il Paese". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, intervenendo a ‘Pomeriggio Cinque News' su Canale 5. "Aspettiamo quanto ci dirà il Cts che sta discutendo su questo" ha aggiunto.

Advertising

repubblica : Covid, Figliuolo: 'Possibile cambio di regole per la quarantena'. Zaia e Fedriga chiedono di non bloccare i vaccina… - TV7Benevento : **Covid: Fedriga, 'rivedere regole quarantena, con terza dose ridurla o toglierla'**... - Telefriuli1 : ?????????????? ???????????????????? ?? ???????????????? ???? ???????????????????? ?????? ?? ?????????????????? L'aumento dei contagi sta mettendo a dura prova il sist… - ultimenews24 : La quarantena per i vaccinati va rivista. E' la posizione d Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, governatori di Friuli… - Antonella_O_O : RT @YamaNoOto_: #governodeipeggiori #Figliuolo #Fedriga #Zaia e lagaioli vari, andate un po a prendervi il covid in TI insieme al Bolsonaro… -