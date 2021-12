Anche i rigoristi concordano: non si può mandare l'Italia in quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Omicron è una variante molta contagiosa. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile”. Il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta intervenendo ai microfoni de L’Italia s’è Desta, su Radio Cusano Campus, prospetta quello che potrebbe essere lo scenario da qui a 10 giorni se non si dovessero rivedere le regole della quarantena per i vaccinati. Per questo, nonostante sin dall’inizio si sia mostrato uno degli esponenti più convinti dell’ala rigorista, chiede “che per chi ha fatto il vaccino con la terza dose, che è più difficile si contagi, e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Omicron è una variante molta contagiosa. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti daine questo non è possibile”. Il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta intervenendo ai microfoni de L’s’è Desta, su Radio Cusano Campus, prospetta quello che potrebbe essere lo scenario da qui a 10 giorni se non si dovessero rivedere le regole dellaper i vaccinati. Per questo, nonostante sin dall’inizio si sia mostrato uno degli esponenti più convinti dell’ala rigorista, chiede “che per chi ha fatto il vaccino con la terza dose, che è più difficile si contagi, e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata ...

