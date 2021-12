Wout van Aert | “Bella vittoria | condizione da mantenere Pubblico assente? Non capisco il divieto”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021)vanha vinto la tappa di Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Dendermonde. Il belga ha trionfato in casa, imponendosi su un circuito decisamente ostico e complicato, caratterizzato da molteplici tratti fangosi e dove era cruciale sapere correre a piedi con la bicicletta sulle spalle viste nel criticità nel pedalare. L’alfiere della Jumbo-Visma si è imposto in questa grande classica del massimo circuito internazionale, un tradizionale appuntamento di Santo Stefano che era particolarmente atteso dagli appassionati.vanha raccontato la sua prestazioni a Wielerflits: “Nella prima fase ho perso la visuale del tracciato perché ero in mezzo agli altri corridori. Dopo è andata meglio. Era importante rimanere calmo. Ha funzionato. Non sono riuscito ad andarmene al primo attacco, ma fortunatamente ...