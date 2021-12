Regina Elisabetta, il discorso di Natale molto personale: “Filippo manca a tutti noi. Anche in punto di morte, quel suo scintillio malizioso e indagatore era luminoso come la prima volta” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Sebbene il Natale sia un tempo di grande felicità e allegria per molti, può essere un periodo difficile per quanti hanno perso i loro cari. Quest’anno, in particolare, ne capisco il motivo”. Ha esordito così la Regina Elisabetta nel suo tradizionale discorso di Natale, andato in onda il 25 dicembre alle 15 (ora inglese) sulla Bbc. Un messaggio insolitamente personale e molto toccante, quello della Sovrana 95enne, incentrato sul ricordo del principe Filippo, l’amato marito scomparso lo scorso aprile a 99 anni. Con un abito rosso e giro di perle, la Regina ha parlato seduta a un tavolo dove era posta un’unica cornice, altamente simbolica: all’interno una sua foto con il marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) “Sebbene ilsia un tempo di grande felicità e allegria per molti, può essere un periodo difficile per quanti hanno perso i loro cari. Quest’anno, in particolare, ne capisco il motivo”. Ha esordito così lanel suo tradizionaledi, andato in onda il 25 dicembre alle 15 (ora inglese) sulla Bbc. Un messaggio insolitamentetoccante,lo della Sovrana 95enne, incentrato sul ricordo del principe, l’amato marito scomparso lo scorso aprile a 99 anni. Con un abito rosso e giro di perle, laha parlato seduta a un tavolo dove era posta un’unica cornice, altamente simbolica: all’interno una sua foto con il marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del ...

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - Agenzia_Ansa : L'omaggio della regina Elisabetta al principe Filippo. Nel suo messaggio di Natale ricorda la sua curiosità e la su… - SMSNEWSOFFICIAL : La Regina Elisabetta II nel tradizionale discorso di Natale ha ricordato con affetto il Principe Filippo di Edimbur… - assilemamore : RT @SHIBALOVERR: La Regina Elisabetta è più radiosa del solito, si vede che è tornata single da poco ed è pronta a rimettersi in carreggiat… - BibMarino2 : @janavel7 Pure a me. Altro che lo stile della regina Elisabetta -