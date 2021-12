Reggio Emilia. Comuni protagonisti nella progettazione europea (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha preso il via nelle scorse settimane e si concluderà il prossimo marzo la prima fase del “Percorso di approfondimento e supporto alla progettazione locale, europea e internazionale” promosso dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con E35, la Fondazione per la progettazione internazionale, e rivolto a tutti i Comuni reggiani. Il percorso – che ha visto l’adesione di ben 73 amministratori e funzionari, in rappresentanza di 20 Comuni e 2 Unioni – prevede la realizzazione di 5 incontri, in modalità online, per approfondire le tante opportunità che la progettazione, a livello locale ed internazionale, può offrire agli Enti locali. “Si tratta di un’altra, preziosa opportunità che la Provincia, nella sua veste di casa dei ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha preso il via nelle scorse settimane e si concluderà il prossimo marzo la prima fase del “Percorso di approfondimento e supporto allalocale,e internazionale” promosso dalla Provincia diin collaborazione con E35, la Fondazione per lainternazionale, e rivolto a tutti ireggiani. Il percorso – che ha visto l’adesione di ben 73 amministratori e funzionari, in rappresentanza di 20e 2 Unioni – prevede la realizzazione di 5 incontri, in modalità online, per approfondire le tante opportunità che la, a livello locale ed internazionale, può offrire agli Enti locali. “Si tratta di un’altra, preziosa opportunità che la Provincia,sua veste di casa dei ...

