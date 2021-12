Oggi 26 dicembre preghiamo Santo Stefano: il primo a versare sangue per amore di Cristo (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ il primo martire della Chiesa, nonché primo dei sette diaconi scelti direttamente dagli Apostoli. Lui è il primo fra i discepoli del Signore a versare il proprio sangue per la fede. Durante il suo martirio, prega per i suoi persecutori. Oggi è indicato come il Santo Patrono dei diaconi. 26 dicembre: Stefano, primo martire L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ ilmartire della Chiesa, nonchédei sette diaconi scelti direttamente dagli Apostoli. Lui è ilfra i discepoli del Signore ail proprioper la fede. Durante il suo martirio, prega per i suoi persecutori.è indicato come ilPatrono dei diaconi. 26martire L'articolo proviene da La Luce di Maria.

