Jovanotti positivo al Covid | ' Febbre | mal di gola pazzesco e dolori ai muscoli'

Advertising

Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - eri_t_musica : RT @Corriere: Jovanotti è positivo al Covid: «Ieri avevo 38 di febbre, ora è in calo» - dolceremi : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - manu_etoile : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - gianpi36590925 : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti positivo

, la frecciatina ai tamponi rapidi Poilancia una 'frecciata' ai tamponi rapidi, che evidentemente non avevano segnalato la positività a differenza di quello molecolare: '..."Tamponi rapidi non funzionano granché, anche Nicola Savino" "Natale è passato, passerà anche il virus".al covid. Lorenzo Cherubini, dal suo profilo TikTok, in una serie di video fa il punto sulle proprie condizioni. "Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. E' un'influenza di quelle ...Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso artista, 55 anni, sul suo profilo TikTok dove spiega i sintomi che accusa: "Mal di gola pazzesco, mal di mus ...Lo racconta a modo suo, con la creatività che lo contraddistingue, mostrando anche il termometro in primo piano. Ma quando Lorenzo Jovanotti rivela la positività al Covid, lo fa da ...