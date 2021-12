Calciomercato Inter, Sensi via in prestito: il piano per il rilancio (Di domenica 26 dicembre 2021) Inter, il centrocampista italiano Stefano Sensi può partire in prestito: ecco il piano della società nerazzurra per gennaio L’Inter punta a rilanciare uno spento Stefano Sensi. L’idea del club nerazzurro sarebbe quella di una cessione a gennaio e tra le ipotesi potrebbe anche esserci un prestito di sei mesi con l’obiettivo di dare continuità al giocatore. Secondo quanto detto da Calciomercato.com, in estate ci ha provato la Fiorentina, ma l’Inter ha respinto l’Interesse perchè crede nel ragazzo e nella sue qualità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021), il centrocampista italiano Stefanopuò partire in: ecco ildella società nerazzurra per gennaio L’punta a rilanciare uno spento Stefano. L’idea del club nerazzurro sarebbe quella di una cessione a gennaio e tra le ipotesi potrebbe anche esserci undi sei mesi con l’obiettivo di dare continuità al giocatore. Secondo quanto detto da.com, in estate ci ha provato la Fiorentina, ma l’ha respinto l’esse perchè crede nel ragazzo e nella sue qualità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

