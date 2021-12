Primo confronto fotografico tra Samsung Galaxy S22 e S21, le differenze (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale ci regala un Primo confronto fotografico tra Samsung Galaxy S22 e 21. In realtà, è il sempre attivissimo leaker Ice Universe a farci questo regalo attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta di una comparativa in scatti del retro dell’attuale ammiraglia e di quella che verrà, molto probabilmente, nei primi giorni del mese di febbraio del 2022. Il cinguettio con il paragone tra le due ammiraglie nel loro modello standard è presente a fine articolo. Ben in evidenza c’è il comparto fotocamera di entrambi i telefoni. L’attuale ammiraglia, come tutti sanno, presenza un comparto da tre sensori riuniti in una sezione rettangolare con rivestimento metal. La cover posteriore è curva e su una cornice laterale è presente il bilanciere del volume in evidenza. Tutt’altra scelta sembrerebbe essere ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale ci regala untraS22 e 21. In realtà, è il sempre attivissimo leaker Ice Universe a farci questo regalo attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta di una comparativa in scatti del retro dell’attuale ammiraglia e di quella che verrà, molto probabilmente, nei primi giorni del mese di febbraio del 2022. Il cinguettio con il paragone tra le due ammiraglie nel loro modello standard è presente a fine articolo. Ben in evidenza c’è il comparto fotocamera di entrambi i telefoni. L’attuale ammiraglia, come tutti sanno, presenza un comparto da tre sensori riuniti in una sezione rettangolare con rivestimento metal. La cover posteriore è curva e su una cornice laterale è presente il bilanciere del volume in evidenza. Tutt’altra scelta sembrerebbe essere ...

Advertising

pierraineri : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Importante la firma del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul #PNRR che assicura al sindacat… - fnpcisler : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Importante la firma del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul #PNRR che assicura al sindacat… - faicislromagna : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Importante la firma del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul #PNRR che assicura al sindacat… - 1BigFabrizio : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Importante la firma del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul #PNRR che assicura al sindacat… - WBallotta : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Importante la firma del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul #PNRR che assicura al sindacat… -