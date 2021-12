Advertising

fanpage : Alle 13:20 ora italiana di oggi, sabato 25 dicembre 2021, il razzo Ariane V con a bordo il Telescopio… - MediasetTgcom24 : Lanciato nello spazio il telescopio James Webb: rivoluzionerà l'osservazione dell'Universo #spazio… - Corriere : Lanciato nello Spazio il rivoluzionario telescopio Webb, alla ricerca delle origini del cosmo - HuffPostItalia : Lanciato il telescopio Webb, a caccia delle origini del cosmo - infoitscienza : Lanciato il telescopio Webb, è il più grande al mondo -

Il più grande e complesso telescopio spaziale mai inviato tra le stelle, il James Webb Space Telescope, è stato finalmente lanciato dalla base di Kourou, in Guyana Francese, dove sorge la base per i ... Dopo oltre un quarto di secolo di progettazione, il telescopio costato 12 miliardi di euro, per la cui realizzazione è occorso il lavoro di oltre mille persone, è stato lanciato nello spazio. Da ... Il razzo Ariane 5 ha rilasciato con successo il James Webb Space Telescope nella sua orbita finale, che raggiungerà tra un mese. Lo ha annunciato il dire ...