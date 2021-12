Covid: oltre 2mila voli cancellati nel mondo (Di sabato 25 dicembre 2021) NEW YORK – Sono oltre 2mila i voli cancellati nelle ultime 24 ore in tutto il mondo a seguito dell’emergenza Covid, un quarto dei quali negli Stati Uniti. Secondo i dati del sito Flightaware, le cancellazioni confermate finora sono 2.116, di cui 499 legate ai viaggi negli Usa. Ieri, secondo lo stesso sito specializzato, i voli annullati erano stati 2.231. Tra le cause principali, hanno riferito diverse compagnie aeree, ci sono i contagi registrati tra membri degli equipaggi di volo. “Il picco dei casi di Omicron nel Paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni”, ha spiegato la United Airlines, che ieri ha annullato 170 voli. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 dicembre 2021) NEW YORK – Sononelle ultime 24 ore in tutto ila seguito dell’emergenza, un quarto dei quali negli Stati Uniti. Secondo i dati del sito Flightaware, le cancellazioni confermate finora sono 2.116, di cui 499 legate ai viaggi negli Usa. Ieri, secondo lo stesso sito specializzato, iannullati erano stati 2.231. Tra le cause principali, hanno riferito diverse compagnie aeree, ci sono i contagi registrati tra membri degli equipaggi di volo. “Il picco dei casi di Omicron nel Paese questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni”, ha spiegato la United Airlines, che ieri ha annullato 170. L'articolo L'Opinionista.

