Bonus tv-decoder 2021, fondi stanziati: come richiederlo e a chi spetta (Di sabato 25 dicembre 2021) . Attenzione a non fare confusione, ecco in cosa consiste Il tema della digitalizzazione, della fìbra ottica, delle trasmissioni sempre più di alta qualità è centrale nelle scelte del governo e quindi anche nelle mosse legate ai Bonus. Il 2021 sta per chiudersi ma non L'articolo proviene da Inews.it.

