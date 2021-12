VIDEO – Carabinieri catturano narcotrafficante latitante in Tunisia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Napoli-Tunisia: latitante tradito dai social. Era inserito nell’elenco del Ministero e irreperibile da 11 anni. Carabinieri lo trovano e arrestano in Tunisia. L’Arma ricostruisce il profilo criminale dell’uomo e la dinamica del rintraccio.“57 anni, è originario di un Comune napoletano. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale partenopeo lo hanno arrestato in Tunisia. Determinanti le collaborazioni del ROS napoletano e della Polizia Tunisina. L’uomo era irreperibile da quasi 11 anni e, da latitante, inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno. Quello che un tempo era ‘l’elenco dei 100’. È considerato un broker del narcotraffico slegato da organizzazioni di tipo mafioso. Ritenuto promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Napoli-tradito dai social. Era inserito nell’elenco del Ministero e irreperibile da 11 anni.lo trovano e arrestano in. L’Arma ricostruisce il profilo criminale dell’uomo e la dinamica del rintraccio.“57 anni, è originario di un Comune napoletano. Idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale partenopeo lo hanno arrestato in. Determinanti le collaborazioni del ROS napoletano e della Polizia Tunisina. L’uomo era irreperibile da quasi 11 anni e, da, inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno. Quello che un tempo era ‘l’elenco dei 100’. È considerato un broker del narcotraffico slegato da organizzazioni di tipo mafioso. Ritenuto promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare ...

