Omicron, più di mille voli cancellati nel mondo alla vigilia di Natale a causa della nuova variante (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altro colpo alla stagione natalizia, con centinaia di voli cancellati in tutto il mondo a causa della diffusione della nuova e altamente trasmissibile variante Omicron. In America, dove il 70% dei casi Covid sono dati dalla nuova mutazione, United Airlines, Delta e Alaska Airlines hanno cancellato circa 200 voli a causa della carenza di personale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo il New York Times Coronavirus tracker, in America si contano 170mila positivi al giorno, un aumento del 38% nelle ultime due settimane. In particolare, United Airlines ha cancellato più di 150 voli e ora è impegnata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altro colpostagione natalizia, con centinaia diin tutto ildiffusionee altamente trasmissibile. In America, dove il 70% dei casi Covid sono dati dmutazione, United Airlines, Delta e Alaska Airlines hanno cancellato circa 200carenza di personale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo il New York Times Coronavirus tracker, in America si contano 170mila positivi al giorno, un aumento del 38% nelle ultime due settimane. In particolare, United Airlines ha cancellato più di 150e ora è impegnata a ...

Brusaferro: 'Incidenza a 352, in netta crescita. In netta crescita occupazione posti letto sopra il 10% e 13%' - Covid, Locatelli: 'Omicron è cinque volte più contagiosa, vaccinatevi' - Contro Omicron non bastano più le menzogne di Stato. Oltre i vaccini occorrono: prevenzione, tracciamento e cure - La Lombardia, regione più vaccinata d'Italia, segna oggi il record assoluto di 12.955 contagi.

