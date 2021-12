Natale tra nuvole e pioggia E neve in montagna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Fulvio Piazza, del Centro Meteo Lombardo, ci illustra come sarà il cielo su Bergamo e la provincia in questi giorni natalizi. ANALISI GENERALE L’Anticiclone che ha protetto la Lombardia si va indebolendo e spostando verso l’Europa orientale consentendo l’ingresso di due deboli fronti collegati al sistema depressionario con perno ad Ovest delle Isole Britanniche. Torna un po’ die qualche debole nevicata in quota trae Santo Stefano. Venerdì 24 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattino ultime occhiate di sole settore Alpino. Sul resto della regione cielo da molto nuvoloso a coperto. Piogge – sia pure di debole intensità – in particolare al pomeriggio e sul settore centro-orientale della regione. Quotasui 1400-1500 metri. Temperature: in pianura, minime in aumento e generalmente comprese tra 0° e 4°C; massime ...