Inter, Simone Inzaghi fa il punto: “Sempre creduto alla rimonta, siamo vigili sul mercato” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport per Simone Inzaghi, che ha spaziato su diversi temi a cominciare dalla classifica che vede la sua Inter in prima posizione e campione d’inverno. “Sapevo già a luglio che avremmo potuto far bene, anche a ottobre ero tranquillo quando eravamo un po’ lontani dalla prima posizione – ha spiegato il tecnico nerazzurro – Ora tutti ci danno per favoriti e dicono che siamo una corazzata, ma questo campionato è imprevedibile. Milan e Napoli sono lì e hanno cambiato poco, ma anche Atalanta e Juventus sono in corsa per lo Scudetto.” Per la svolta della stagione, Inzaghi evidenzia la sconfitta con la Lazio: “In questi anni da allenatore ho imparato come le sconfitte ci possano rendere più forti.” Sull’arrivo di Dzeko e ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lungavista a La Gazzetta dello Sport per, che ha spaziato su diversi temi a cominciare dclassifica che vede la suain prima posizione e campione d’inverno. “Sapevo già a luglio che avremmo potuto far bene, anche a ottobre ero tranquillo quando eravamo un po’ lontani dprima posizione – ha spiegato il tecnico nerazzurro – Ora tutti ci danno per favoriti e dicono cheuna corazzata, ma questo campionato è imprevedibile. Milan e Napoli sono lì e hanno cambiato poco, ma anche Atalanta e Juventus sono in corsa per lo Scudetto.” Per la svolta della stagione,evidenzia la sconfitta con la Lazio: “In questi anni da allenatore ho imparato come le sconfitte ci possano rendere più forti.” Sull’arrivo di Dzeko e ...

