GRA | autobus prende fuoco | traffico in tilt

(Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ avvenuto pochi minuti fa, in questo tardo pomeriggio di venerdì 24 dicembre 2021: unha preso. La dinamica è ancora da accertare, si sa solo che il mezzo si trovava sul Grande Raccordo Anulare, nella corsia interna all’altezza dell’uscita Porta di Roma. Attualmente si sta valutando come rimuovere il mezzo, che comunque non aveva passeggeri a bordo. Non risultano esserci feriti. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

Non solo il Natale, a Roma torna anche la tradizione del 'flambus'. Un autobus di Roma Tpl, all'alba di questa mattina, è andato a fuoco mentre percorreva il Grande ...Incendio sul Raccordo Anulare dove un autobus ha preso fuoco. Il rogo è divampato all'alba mentre il bus Roma Tpl della linea 033 transitava all'altezza del chilometro 24 del GRA, tra le uscite Bufalo ...