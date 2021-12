Ultimo le suona al trio di virologi-cantanti: “Pagliacci, tornate a lavorare” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic — Pagliacci: il cantante Ultimo definisce così, senza mezzi termini, i tre virologi Crisanti, Pregliasco e Bassetti all’indomani della loro discussa performance canora natalizia pro-vaccino sulle note di Jingle bells. Sì sì vax, vacciniamoci, il motivetto intonato dai tre a Un giorno da pecora e che ha imbarazzato tre quarti degli italiani, non è andata giù al giovane cantante capitolino. Ultimo contro Jingle bells vaccinista «Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere», denuncia su Instagram riferendosi alla crisi del settore dell’intrattenimento musicale, falciato da due anni di lockdown, restrizioni e stringenti misure di profilassi adottate per i concerti. Mentre un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic —: il cantantedefinisce così, senza mezzi termini, i treCrisanti, Pregliasco e Bassetti all’indomani della loro discussa performance canora natalizia pro-vaccino sulle note di Jingle bells. Sì sì vax, vacciniamoci, il motivetto intonato dai tre a Un giorno da pecora e che ha imbarazzato tre quarti degli italiani, non è andata giù al giovane cantante capitolino.contro Jingle bells vaccinista «Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano ie tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere», denuncia su Instagram riferendosi alla crisi del settore dell’intrattenimento musicale, falciato da due anni di lockdown, restrizioni e stringenti misure di profilassi adottate per i concerti. Mentre un ...

Advertising

GianniVezzani1 : RT @VoxNewsInfo2: : Cantante Ultimo le suona al trio dei virologi canterini: “Tornate in ospedale, pagliacci” - VoxNewsInfo2 : : Cantante Ultimo le suona al trio dei virologi canterini: “Tornate in ospedale, pagliacci” - redmvvn : @lvmosxolem_ ma poi da quando traducono i titoli? l'ultimo che mi ricordo in italiano è captain america: il primo v… - Musicmyfstlove : RT @sonomariadesire: Oggi per l'ultimo daytime dell'anno vorrei tanto vedere una clip di Ale mentre suona il piano o la chitarra, mi baster… - sonomariadesire : Oggi per l'ultimo daytime dell'anno vorrei tanto vedere una clip di Ale mentre suona il piano o la chitarra, mi bas… -