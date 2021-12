Regina Elisabetta, niente Natale a Sandringham: è caos per il pranzo. La principessa Anna in quarantena per Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo un’accurata valutazione, la Regina Elisabetta ha deciso: niente Natale a Sandringham. Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Sovrana deve rinunciare a una delle tradizioni cui è più legata, la grande festa in famiglia nella tenuta nel Norfolk. Tutta colpa della variante Omicron e della pandemia che non dà tregua: così, per motivi precauzionali Elisabetta trascorrerà il Natale a Windsor, dove riceverà le visite dei figli, dei nipoti e bisnipoti. Una lunga carrellata di auguri ma contingentati, per ovvie ragioni di sicurezza visto il dilagare del Coronavirus, ai quali però non prenderà parte la figlia Anna. È infatti di poche ore fa la notizia che la principessa è stata costretta a isolarsi dopo che il marito, Sir Timothy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo un’accurata valutazione, laha deciso:. Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Sovrana deve rinunciare a una delle tradizioni cui è più legata, la grande festa in famiglia nella tenuta nel Norfolk. Tutta colpa della variante Omicron e della pandemia che non dà tregua: così, per motivi precauzionalitrascorrerà ila Windsor, dove riceverà le visite dei figli, dei nipoti e bisnipoti. Una lunga carrellata di auguri ma contingentati, per ovvie ragioni di sicurezza visto il dilagare del Coronavirus, ai quali però non prenderà parte la figlia. È infatti di poche ore fa la notizia che laè stata costretta a isolarsi dopo che il marito, Sir Timothy ...

