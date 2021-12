Gazzetta | Scarcerato Massimo Ferrero

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo una notizia dell’ultim’ora diffusa dalladello Sport, l’ex presidente della Sampsarebbe statoin queste ore. Trascorrerà il Natale a casa. Ieri era prevista in effetti la discussione dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro, in cui i legali dell’ex patron blucerchiato hanno richiesto la scarcerazione die la concessione, almeno, degli arresti domiciliari. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. L'articolo ilNapolista.

