Dante | Guglielmo Giovanelli Marconi | “Mio antenato nella Commedia difese identità dell’Occidente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il De Monarchia, ma soprattutto la Divina, sono indubbiamente una difesa dell’occidentale. Riflessione di grande attualità oggi. Bene l’accoglienza, ma non dimentichiamo le nostre radici, soprattutto quelle dello spirito”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos, discendente di, a conclusione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte del sommo poeta che si sono svoltecapitalesede della Federazione Unitaria Italiana Scrittori alla presenza, tra gli altri, del co-presidente del Fuis Natale Antonio Rossi, di Pieralvise di Serego Alighieri in streaming dalla sua casa alle porte di Verona, di Massimiliano Kornmuller, di Sandro Sassoli, direttore Dipartimento Welfair di ...