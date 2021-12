Bomba Gf Vip | un concorrente si ritira e lascia la Casa | fan increduli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Da oltre tre mesi, nellapiù spiata d'Italia, continua l'avventura dei "vipponi". E proseguirà ancora per qualche settimana, perché fino a metà marzo (14, data finale) andrà in onda il Grande Fratello Vip, uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5. Ma nel programma ci saranno dei cambiamenti in vista delle feste natalizie. Scopriamo quali sono le ultime novità e quando andrà in onda la prossima puntata. Valeria Marini abbandona ladel Grande Fratello Vip 6? Ecco l'indiscrezionecircolata nelle ultime ore su quello che accadrà. L'ingresso del Gf Vip 6 di Valeria Marini e Giacomo Urtis come un soloha di certo portato molto divertimento nel reality show. La diva del piccolo schermo italiano si è subito distinta per i continui litigi con il chirurgo vip, che avrebbe già ...