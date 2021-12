Addio a Joan Didion | la scrittrice che ha esorcizzato il dolore attraverso l' arte

Advertising

Un altro modo di fare giornalismo. Vincitrice del National Book Award nel 2005, #JoanDidion si è spenta oggi nella sua casa di Manhattan.

In Usa, è morta a 87 anniDidion, la scrittrice e saggista vera e propria icona della cultura nordamericana del dopoguerra. Esponente di spicco del New Journalism,Didion ad un certo punto si dedicò alla narrativa. Ne "L'Anno del pensiero magico" racconta due eventi che stravolsero la sua vita, l'improvvisa malattia della figlia Quintana e, pressoché in ...Leggi anche 'The center will not hold':Didion è arrivata su Netflixa Stephen Sondheim, leggenda del musical americano Il percorso di Didion era in realtà iniziato molto prima. Nata e ...Si spegne a 87 anni l'autrice di capolavori assoluti come L'anno del pensiero magico e White Album. Storia di una donna che, in punta di piedi, ha rivoluzionato la letteratura moderna ...Joan Didion, scrittrice ed importante esponente del Nuovo Giornalismo, è morta causa delle complicazioni dovute alla malattia di Parkinson di cui soffriva nelle sua casa di Manhattan.