Slitta ancora la riforma del Csm che ferma le porte girevoli per le toghe

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron investe anche ladel Csm. E così Marta Cartabia non potrà mantenere la promessa fatta la settimana scorsa ai partiti. “Lain Consiglio dei ministri entro Natale”, aveva assicurato la Guardasigilli durante il secondo giro di incontri con le forze politiche. Da via Arenula spiegano che la ministra ha chiesto con forza di portare a casa almeno questo importante step. Gli emendamenti - che fino a sabato scorso non aveva visto nessuno, né i partiti, né l’Anm - sarebbero pronti e nelle mani di palazzo Chigi. Che deve stabilire il calendario. Quando a Natale mancano tre giorni, però, le priorità del governo, in vista del cdm di domani, sono altre: ci sono i contagi che aumentano, la variante Omicron che non fa dormire sonni tranquilli, le misure di contenimento - quali che siano - da prendere. E così lo ...

