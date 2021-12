Sci alpino, Marta Bassino si sblocca e torna sul podio a Courchevel! Sara Hector piega Mikaela Shiffrin (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sette anni dopo Sara Hector torna a vincere in Coppa del Mondo. La svedese fa suo il secondo gigante di Courchevel, ritrovando un successo che mancava addirittura dal dicembre 2014, quando si impose nel gigante austriaco di Kuenthai in Tirol, in quella che era la sua prima e finora unica vittoria in carriera. Davvero straordinaria la prestazione della svedese, bravissima a confermarsi dopo la leadership della prima manche, con una seconda prova all’attacco e nella quale ha gestito al meglio gli evidenti segni sul tracciato. Niente bis a Courchevel per Mikaela Shiffrin, visto che l’americana è seconda a 35 centesimi. La statunitense ha recuperato una posizione rispetto a metà gara, ma nella seconda manche ha commesso qualche errore nella parte finale del tracciato, andando a perdere quei decimi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sette anni dopoa vincere in Coppa del Mondo. La svedese fa suo il secondo gigante di Courchevel, ritrovando un successo che mancava addirittura dal dicembre 2014, quando si impose nel gigante austriaco di Kuenthai in Tirol, in quella che era la sua prima e finora unica vittoria in carriera. Davvero straordinaria la prestazione della svedese, bravissima a confermarsi dopo la leadership della prima manche, con una seconda prova all’attacco e nella quale ha gestito al meglio gli evidenti segni sul tracciato. Niente bis a Courchevel per, visto che l’americana è seconda a 35 centesimi. La statunitense ha recuperato una posizione rispetto a metà gara, ma nella seconda manche ha commesso qualche errore nella parte finale del tracciato, andando a perdere quei decimi ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - RaiSport : #Sci ?? Marta #Bassino torna sul podio nel gigante di #Courchevel. Vince Sara #Hector davanti a Mikaela #Shiffrin… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Marta Bassino terza nel 2° gigante di Courchevel, rivivi la sua seconda manche - Sci alpino, Coppa del Mondo -