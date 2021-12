Nuova pazzesca evoluzione del MIT: creata una batteria fina come un capello ma che può raggiungere lunghezze record (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stata progettata una nuovissima batteria in grado di avere una lunghezza pari a quella di un capello e che, tra l’altro, può anche essere arrotolata. Ma come ci sono riusciti esattamente? La Nuova batteria di MIT – Computermagazine.itAlcuni ricercatori del MIT hanno portato a termine un progetto incredibile, cioè una batteria filiforme ricaricabile agli ioni di litigio e che può essere piegata, arrotolata e integrata all’interno dei tessuti. Questa invenzione potrebbe essere un passo enorme per quanto riguarda la futura realizzazione di dispositivi elettronici indossabili e dalle dimensioni minute. LEGGI ANCHE: L’incredibile ripresa di una lite tra cani: uno dei due è un robot Oltretutto, si tratterebbe pure di una buona iniziativa per riuscire a stampare delle ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stata progettata una nuovissimain grado di avere una lunghezza pari a quella di une che, tra l’altro, può anche essere arrotolata. Maci sono riusciti esattamente? Ladi MIT – Computermagazine.itAlcuni ricercatori del MIT hanno portato a termine un progetto incredibile, cioè unafiliforme ricaricabile agli ioni di litigio e che può essere piegata, arrotolata e integrata all’interno dei tessuti. Questa invenzione potrebbe essere un passo enorme per quanto riguarda la futura realizzazione di dispositivi elettronici indossabili e dalle dimensioni minute. LEGGI ANCHE: L’incredibile ripresa di una lite tra cani: uno dei due è un robot Oltretutto, si tratterebbe pure di una buona iniziativa per riuscire a stampare delle ...

