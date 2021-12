Natale, Unioncamere - BMTI: quest'anno sarà più costoso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pranzo di Natale costerà di più per gli italiani quest'anno. Le elaborazioni Unioncamere - BMTI sui dati rilevati dalle Camere di Commercio confermano una chiusura d'anno caratterizzata da diffusi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pranzo dicosterà di più per gli italiani. Le elaborazionisui dati rilevati dalle Camere di Commercio confermano una chiusura d'caratterizzata da diffusi ...

Natale al tempo del Covid: mezzo milione di chili di cibo Made in Italy a nuovi poveri Al via la distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri nella settimana di Natale per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodot ...

