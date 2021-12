La visione distorta di Giorgia Meloni sulla gestione della pandemia del governo Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Hanno sbagliato tutti. Tranne lei. Prima Giuseppe Conte e il governo composto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Ora Mario Draghi e l’esecutivo sostenuto da M5S, Pd, LeU e i suoi alleati di Lega e Forza Italia. Il ritornello della leader di Fratelli d’Italia è sempre lo stesso: chiunque sia al “comando” (tranne lei) ha sbagliato nella gestione politica e sociale di questa pandemia. E oggi Giorgia Meloni si scaglia anche contro Mario Draghi dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Meloni contro Draghi per la gestione della pandemia in Italia La leader di FdI ha affidato a una nota stampa la sua reazione dopo la conferenza del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Hanno sbagliato tutti. Tranne lei. Prima Giuseppe Conte e ilcomposto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Ora Marioe l’esecutivo sostenuto da M5S, Pd, LeU e i suoi alleati di Lega e Forza Italia. Il ritornelloleader di Fratelli d’Italia è sempre lo stesso: chiunque sia al “comando” (tranne lei) ha sbagliato nellapolitica e sociale di questa. E oggisi scaglia anche contro Mariodopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio.controper lain Italia La leader di FdI ha affidato a una nota stampa la sua reazione dopo la conferenza del ...

