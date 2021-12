Gros-Pietro “Investire in cultura fa crescere il Paese” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Crediamo che la cultura sia importante per le persone e per le comunità in cui operiamo, come banca pensiamo che Investire nella valorizzazione delle opere d’arte sia un contributo alla crescita dell’Italia”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della Madonna con Bambino di Cima da Conegliano, al Grattacielo dell’istituto di credito a Torino. jp/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Crediamo che lasia importante per le persone e per le comunità in cui operiamo, come banca pensiamo chenella valorizzazione delle opere d’arte sia un contributo alla crescita dell’Italia”. Lo ha detto Gian Maria, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della Madonna con Bambino di Cima da Conegliano, al Grattacielo dell’istituto di credito a Torino. jp/sat/red su Il Corriere della Città.

Gros-Pietro 'Operazione Carige-Bper non è su binario morto' Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine di un evento commenta la possibile fusione tra Bper e Carige.

Intesa, nuovo patto fra le fondazioni. Gros Pietro-Messina verso la riconferma Perchè mai cambiare Gian Maria Gros-Pietro, professore che ad aprile, quando probabilmente sarà rinominato, avrà 80 anni? Messina non vuole scomporre un tandem che considera vincente

L'Intesa secolare di Gros-Pietro Dopo l'accordo tra le fondazioni siglato ieri, il presidente si avvia verso il suo quarto mandato al vertice della banca e celebra la continuità.

Gros-Pietro “Investire in cultura fa crescere il Paese” "Crediamo che la cultura sia importante per le persone e per le comunità in cui operiamo, come banca pensiamo che investire nella valorizzazione delle ope ...

Così Gian Maria, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine di un evento commenta la possibile fusione tra Bper e Carige. jp/sat/redPerchè mai cambiare Gian Maria, professore che ad aprile, quando probabilmente sarà rinominato, avrà 80 anni? Messina non vuole scomporre un tandem che considera vincente e, ...Dopo l'accordo tra le fondazioni siglato ieri, il presidente si avvia verso il suo quarto mandato al vertice della banca e celebra la continuità. Che saranno altre tre anni e 80 primavere di fronte a ..."Crediamo che la cultura sia importante per le persone e per le comunità in cui operiamo, come banca pensiamo che investire nella valorizzazione delle ope ...