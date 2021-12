Covid, in Liguria casi in aumento. Ansaldi (Alisa): “Rischiamo l’arancione da metà gennaio” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, è preoccupato per la situazione ligure: “Abbiamo 60 ricoveri al giorno” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Filippo, direttore generale di, è preoccupato per la situazione ligure: “Abbiamo 60 ricoveri al giorno”

Advertising

Dear_Inanna_Z : RT @ilcupo_m: Covid, in Liguria 1129 casi in un giorno: è la seconda cifra più alta da inizio pandemia… @GiovanniToti il duro e imperterrit… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: L’infettivologo #Bassetti avverte i #Novax:“Vediamo continui flussi di malati #Covid non vaccinati nei nostri ospedali in… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Covid in Liguria: oggi sono 1.129 i nuovi positivi su 7.433 #tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri… - mludodc : RT @PilloleIn: #Natale in giallo per il nord-est, #Liguria, #Marche e #Calabria: da lunedì 20 scattano i nuovi colori. La #Lombardia resta… - LucaSp1d3rm : RT @ilcupo_m: Covid, in Liguria 1129 casi in un giorno: è la seconda cifra più alta da inizio pandemia… @GiovanniToti il duro e imperterrit… -