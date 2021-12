Coppa d’Africa | presa la decisione definitiva!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tema centrale nel mondo del calcio degli ultimi giorni è stato il possibile rinvio della. In Serie A la squadra più interessata è indubbiamente il Napoli, che perderebbe, oltre a dei sostituti, anche tre colonne portanti come Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Anguissa Osimhen Koulibaly In queste ore è arrivata la risposta definitiva, nessun rinvio a settembre, lasi giocherà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, in Camerun. A confermarlo Samuel Eto’o, presidente del Camerun, e Patrice Motsepe, presidente della CAF.