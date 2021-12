Benedetta Parodi, in diretta Facebook (rivedi): “Il mio sogno in tv? Un programma con mio marito Fabio Caressa” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il talk programma si tinge di Natale con al centro la regina della cucina casalinga, Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice è stata ospite mercoledì 22 dicembre in diretta dalle ore 11:30 su Facebook di FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti. Per l’occasione Benedetta Parodi ha dato preziosi consigli ai lettori e spettatori de Il Fatto Quotidiano sul menù perfetto per il Natale. Ma non solo. La conduttrice ha parlato anche dei suoi progetti televisivi e di un suo sogno: “Mi piacerebbe condurre un programma con mio marito Fabio Caressa, sono sicura che saremmo una bella coppia…”. Oltre ad aver da poco concluso l’undicesima edizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il talksi tinge di Natale con al centro la regina della cucina casalinga,. La giornalista e conduttrice è stata ospite mercoledì 22 dicembre indalle ore 11:30 sudi FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti. Per l’occasioneha dato preziosi consigli ai lettori e spettatori de Il Fatto Quotidiano sul menù perfetto per il Natale. Ma non solo. La conduttrice ha parlato anche dei suoi progetti televisivi e di un suo: “Mi piacerebbe condurre uncon mio, sono sicura che saremmo una bella coppia…”. Oltre ad aver da poco concluso l’undicesima edizione di ...

