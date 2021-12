Variante Omicron, Israele: sì a quarta dose vaccino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Israele dà il via libera alla quarta dose del vaccino covid. Il premier Naftali Bennett ha annunciato che gli over 60 e il personale medico potrà ricevere la quarta dose del vaccino per aumentare la protezione contro la Variante Omicron. “I cittadini di Israele sono stati i primi al mondo a ricevere la terza dose del vaccino, continuiamo ad aprire la strada anche con la quarta dose”, le parole del premier, pronunciate dopo una riunione del gabinetto per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il via libera degli esperti alla quarta dose è stato definito “una notizia splendida” dal primo ministro, convinto che la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dà il via libera alladelcovid. Il premier Naftali Bennett ha annunciato che gli over 60 e il personale medico potrà ricevere ladelper aumentare la protezione contro la. “I cittadini disono stati i primi al mondo a ricevere la terzadel, continuiamo ad aprire la strada anche con la”, le parole del premier, pronunciate dopo una riunione del gabinetto per la gestione dell’emergenza coronavirus. Il via libera degli esperti allaè stato definito “una notizia splendida” dal primo ministro, convinto che la ...

