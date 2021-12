Traffico Roma del 21-12-2021 ore 08:00 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione prima e Cody sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro che sulla tangenziale est e altre cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico e tra via Prenestina viale Castrense in direzione San Giovanni Scuderi anche sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’appia e code sulla diramazione Roma Sud nelle due direzioni La Tenuta di Torrenova Traffico in fila sulle principali strade in direzione del centro in particolare sulla Flaminia sulla Salaria dalle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana di Alessandria fino alle 17:30 Inoltre su via Zara a senso unico di marcia da via delle Alpi a Corso Trieste per i dettagli di questa e di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima e Cody sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro che sulla tangenziale est e altre cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico e tra via Prenestina viale Castrense in direzione San Giovanni Scuderi anche sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud e l’appia e code sulla diramazioneSud nelle due direzioni La Tenuta di Torrenovain fila sulle principali strade in direzione del centro in particolare sulla Flaminia sulla Salaria dalle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana di Alessandria fino alle 17:30 Inoltre su via Zara a senso unico di marcia da via delle Alpi a Corso Trieste per i dettagli di questa e di ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico critico sulla SP28b Settecamini-Guidonia tra Via di Marco Simone e SS5-Settecamini - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul tratto urbano dell'A24 tra Tor Cervara e Tiburtina sud - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via del Quadraro - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Acqua Fredda-Nazareth tra via Aurelia e via di Boccea - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Appia tra il #Gra e via Appia Pignatelli -