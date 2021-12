Tegola Napoli, è arrivato l’esito del tampone di Insigne: il comunicato (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ arrivato pochi istanti fa il comunicato del Napoli riguardo all’esito del tampone di Insigne che è risultato positivo: il comunicato Il Napoli poco fa ha fatto uscire il comunicato in merito all’esito del tampone molecolare a cui è stato sottoposto Lorenzo Insigne. Ecco il comunicato del club: comunicato – «In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina, è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) E’pochi istanti fa ildelriguardo aldeldiche è risultato positivo: ilIlpoco fa ha fatto uscire ilin merito aldelmolecolare a cui è stato sottoposto Lorenzo. Ecco ildel club:– «In seguito almolecolare effettuato questa mattina, è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti ...

