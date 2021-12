Serie A, dove vedere la diciannovesima giornata di campionato in tv? (Di martedì 21 dicembre 2021) La diciannovesima giornata di Serie A al via stasera. La capolista Inter riceve domani sera il Torino a San Siro. Al via questa sera la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, turno che chiude l’anno solare e il girone d’andata. Si sarebbe dovuto partire alle 18.30 con Udinese-Salernitana, ma la sfida non L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) LadiA al via stasera. La capolista Inter riceve domani sera il Torino a San Siro. Al via questa sera ladeldi calcio diA, turno che chiude l’anno solare e il girone d’andata. Si sarebbe dovuto partire alle 18.30 con Udinese-Salernitana, ma la sfida non L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Mark33846202 : Dove sono quelli che dobbiamo ringraziare Lotito per la serie A ??????, Siamo diventati la barzelletta dell'Italia ??????… - sportli26181512 : Serie A, Empoli-Milan: ecco dove seguire la diretta del match: Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala,… - MilanNewsit : Serie A, Empoli-Milan: ecco dove seguire la diretta del match - savage_persona : @andromedua No Amó in realtà per la trama perché tocca un argomento super delicato dove migliaia di persone hanno… - candemetlove2 : @xlemondrop Dove la posso vedere la serie? -