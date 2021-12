Rapina una farmacia, giovane finisce in carcere per 40 euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In carcere per 40 euro. I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, in provincia di Napoli, hanno arrestato per Rapina un 22enne del posto. Con una pistola – secondo quanto riferiscono i militari – avrebbe minacciato i dipendenti di una farmacia in via Vittorio Emanuele, portando via circa 40 euro. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo e hanno visionato le immagini di videosorveglianza dell’attività e quelle installate in strada. Ripercorrendo a ritroso i passi del giovane lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando anche l’arma utilizzata: una pistola giocattolo senza tappo rosso. Il 22enne è finito in manette ed è stato poi condotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inper 40. I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, in provincia di Napoli, hanno arrestato perun 22enne del posto. Con una pistola – secondo quanto riferiscono i militari – avrebbe minacciato i dipendenti di unain via Vittorio Emanuele, portando via circa 40. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo e hanno visionato le immagini di videosorveglianza dell’attività e quelle installate in strada. Ripercorrendo a ritroso i passi dello hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando anche l’arma utilizzata: una pistola giocattolo senza tappo rosso. Il 22enne è finito in manette ed è stato poi condotto aldi Poggioreale, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ...

